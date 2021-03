Kimchi nổi lên như món ăn tốt cho sức khỏe trong mùa dịch COVID-19 tại Anh

Photo : Getty Images Bank

Từ năm ngoái, món kimchi của Hàn Quốc đã nổi lên như một món ăn tốt cho sức khỏe trong mùa dịch COVID-19.Trang tin iNews của Anh ngày 3/3 đăng tải bài viết với nhan đề "Lý do món kimchi Hàn Quốc tốt cho tiêu hóa trở thành món ăn được yêu thích tại Anh trong thời gian phong tỏa".Bài báo phân tích trước đây, món kimchi chỉ thu hút sự quan tâm của những người yêu thích ẩm thực, hoặc những người muốn tìm món ăn tiện lợi. Tuy nhiên, gần đây ngày càng có nhiều người quan tâm tới lối sống lành mạnh và cách nấu ăn truyền thống, dẫn tới kimchi trở nên được ưa chuộng hơn.Trang iNews cho biết doanh số của một doanh nghiệp kimchi nước này vào tháng 11 năm ngoái đã tăng vọt gấp 8 lần so với tháng 3, khi nước này lần đầu phong tỏa để phòng ngừa dịch COVID-19.Kimchi giờ đây không chỉ được bán tại các siêu thị Hàn Quốc, châu Á, mà đã được bán ở tất cả các chuỗi siêu thị lớn của Anh như Waitrose, Morrisons. Nhiều tờ báo khác của Anh cũng đang tích cực giới thiệu về tác dụng của kimchi, cách chế biến món ăn với kimchi.Vào tháng trước, tờ Telegraph đăng một bài viết về 5 cách để giữ gìn sức khỏe, nhằm giúp vắc-xin COVID-19 phát huy hiệu quả tốt. Trong đó, cách đầu tiên là phải chăm sóc các cơ quan tiêu hóa, trong đó đề xuất các món ăn nhiều lợi khuẩn như kimchi, phô mai, sữa chua. Tờ báo này còn sau đó còn hướng dẫn cách làm món cơm rang với trứng, rau củ, ớt và kimchi.Trên chuyên mục nấu ăn trang chủ của đài BBC cũng hướng dẫn về cách muối kimchi. Báo The Guardian của nước này còn hướng dẫn cách làm món pancake kimchi. Tờ Daily Mail lại hướng dẫn cách làm món sandwich ăn kèm phô mai và kimchi.Gần đây, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Anh đã gửi kimchi do đầu bếp của cơ quan này muối, tặng cho hơn 50 quan chức quan tâm tới Hàn Quốc thuộc Quốc hội, Bộ Ngoại giao Anh, mang tính chất chào hỏi trong bối cảnh không thể gặp gỡ giới chức Anh suốt một thời gian dài vì lệnh phong tỏa.Được biết, một Thượng nghị sĩ Anh còn cùng vợ trực tiếp muối thử kimchi theo sách hướng dẫn gửi kèm, và chuyển lời cảm ơn tới Đại sứ quán Hàn Quốc.