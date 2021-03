Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc 400 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 446 ca nhiễm COVID-19, gồm 427 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại lên 93.263 ca.Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 181 ca, tiếp theo là thủ đô Seoul 98 ca và thành phố Gwangju 32 ca.Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nguy kịch là 128 ca. Thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.645 ca. Số người được tiêm chủng trong ngày 8/3 là 64.111 người, tổng số người đã tiêm chủng từ ngày 26/2 đạt 383.000 người.Thêm 936 trường hợp khai báo nghi ngờ xuất hiện phản ứng bất thường sau tiêm chủng, đạt tổng cộng 4.800 trường hợp kể từ khi triển khai tiêm chủng tới nay. Trong đó, 4.700 trường hợp là các triệu chứng thường gặp sau tiêm chủng như đau đầu, sốt.Tuy nhiên, 43 người có dấu hiệu sốc phản vệ (anaphylaxis), thêm 2 ca tử vong sau khi tiêm phòng được báo cáo. Cơ quan phòng dịch đang tiến thành điều tra dịch tễ về mối liên hệ giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm vắc-xin.Ngày 8/3 trước đó, cơ quan phòng dịch đã công bố kết quả phân tích liên quan đến 8 ca tử vong sau khi tiêm phòng, khẳng định khó có mối liên quan giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Ngoài ra, ban điều tra cũng không phát hiện thêm trường hợp tương tự trong số những người tiêm chủng cùng ngày, cùng số hiệu vắc-xin và cùng cơ sở y tế với bệnh nhân tử vong.Hiện tại, Seoul và địa phương lân cận thủ đô vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội mức 2, các địa phương còn lại áp dụng mức 1,5, và duy trì lệnh cấm tụ tập trên 5 người trừ các thành viên trong gia đình. Lệnh giãn cách xã hội này được áp dụng đến ngày 14/3. Cơ quan phòng dịch đang chuẩn bị để ngày 12/3 tới công bố phương án giãn cách xã hội mới áp dụng từ tuần sau.Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu hiện nay là nhanh chóng kiểm soát được làn sóng lây nhiễm thứ ba, ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 4. Qua đó, Thủ tướng sẽ lắng nghe đầy đủ ý kiến của các chuyên gia sau đó điều chỉnh hệ thống giãn cách xã hội mới có khả năng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm lần nữa. Ngoài ra, ông Chung liên tục kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch như duy trì khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang.