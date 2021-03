Cán cân vãng lai Hàn Quốc đạt thặng dư 9 tháng liên tiếp

Photo : Getty Images Bank

Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 9/3, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 1 vừa qua đạt thặng dư 7,06 tỷ USD, xu hướng thặng dư 9 tháng liên tiếp, cao hơn 580 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Trong tháng 1, thặng dư cán cân hàng hóa đạt 5,73 tỷ USD, tăng 3,66 tỷ USD so với một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 46,66 tỷ USD, tăng 9% (3,88 tỷ USD) và kim ngạch nhập khẩu đạt 40,93 tỷ USD, tương tự mức của tháng 1 năm ngoái (40,71 tỷ USD).Quy mô thâm hụt cán cân dịch vụ tháng 1 là 610 triệu USD, giảm 2,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (2,99 tỷ USD). Đặc biệt, thâm hụt cán cân du lịch là 550 triệu USD, quy mô thâm hụt giảm 860 triệu USD so với một năm trước. Nguyên nhân là do số lượng người ra nước ngoài giảm 97% so cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, cán cân vận chuyển đạt thặng dư 1,03 tỷ USD, tăng mạnh so với mức thâm hụt của tháng 1 năm ngoái (110 triệu USD) nhờ chi phí vận chuyển đường biển và đường hàng không tăng vọt.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) đạt 2,36 tỷ USD, tăng 720 triệu USD so với cùng kỳ năm 2020 do thu nhập từ cổ tức tăng.Giá trị tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) đo lường dòng vốn ra vào tăng 5,28 tỷ USD trong tháng 1. Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 2,2 tỷ USD, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 570 triệu USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 10,95 tỷ USD, đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 2,3 tỷ USD.