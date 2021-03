Cố vấn chính sách của Tổng thống:

Photo : YONHAP News

Giáo sư Hwang Ji-hwan thuộc Đại học Seoul, ủy viên Ủy ban hoạch định chính sách trực tiếp dưới quyền Tổng thống Moon Jae-in, cùng Phó giáo sư Ramon Pacheco Pardo thuộc trường Đại học Hoàng đế London (Anh) ngày 8/3 (giờ địa phương) đã đăng bài viết với nhan đề "Hàn Quốc nhìn thấy hy vọng trong cách tiếp cận Bắc Triều Tiên của Chính phủ Joe Biden" trên tờ The Hill, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ.Hai học giả này cho biết Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đang suy xét tới khả năng tham gia vào cơ chế "QUAD Plus" nhằm thể hiện quyết tâm về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tạo ảnh hưởng gián tiếp tới chính sách với miền Bắc của Tổng thống Biden.QUAD là một cơ chế đối thoại an ninh nhằm chống lại Trung Quốc, hiện đang gồm 4 nước là Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Trong thời gian qua, Mỹ nêu ra ý tưởng về "QUAD Plus", bổ sung thêm ba nước là Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand, nhưng Chính phủ Seoul tỏ lập trường không mấy tích cực về việc tham gia vào cơ chế này.Giáo sư Hwang phân tích thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump, Hàn Quốc không có động cơ để tham gia vào cơ chế này. Tuy nhiên, Chính phủ Biden đang muốn chuyển QUAD thành một nhóm các quốc gia có cùng chí hướng.Giờ đây, Chính phủ Hàn Quốc hiểu rằng việc gia nhập "QUAD Plus" có thể trở thành phương tiện để đẩy mạnh hơn mối liên kết với Mỹ, nhận được sự ủng hộ của Washington về một số mục tiêu chính sách ngoại giao.Hàn Quốc muốn gây sức ảnh hưởng, trao đổi với Mỹ trong quá trình Washington xem xét chính sách với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc biết rõ rằng Chính phủ mới của ông Biden có nhiều ưu tiên chính sách đối nội, đối ngoại quan trọng hơn vấn đề Bắc Triều Tiên, nên không mong muốn quá trình xem xét chính sách với miền Bắc sẽ kéo dài nhiều tháng. Điều này sẽ khiến Bắc Triều Tiên phát triển hơn nữa các chương trình hạt nhân.Hai tác giả của bài viết nhận định dưới thời Chính phủ Biden, quan hệ Hàn-Mỹ đã được cải thiện hơn. Chính phủ Hàn Quốc tin tưởng rằng Washington sẽ đề ra chính sách thực tiễn với miền Bắc.