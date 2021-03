Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Mỹ được tổ chức sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 17/3 tới. Là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt, hai Bộ trưởng Mỹ sẽ đến thăm Nhật Bản trước khi tới Hàn Quốc.Trong ngày đầu tiên thăm Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ sẽ lần lượt có cuộc hội đàm riêng với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook.Trong ngày 18/3 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (2+2) Hàn-Mỹ. Hội nghị lần này diễn ra sau 5 năm kể từ năm 2016 do bị gián đoạn trong suốt thời gian cựu Tổng thống Donald Trump cầm quyền.Nghị sự chính của hội nghị lần này được cho là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và đối phó với đại dịch COVID-19. Ngoài ra, vấn đề bán đảo Hàn Quốc cũng có thể được thảo luận tại hội nghị trong bối cảnh Chính phủ Tổng thống Biden đang lập chính sách với Bắc Triều Tiên.Có khả năng các Bộ trưởng sẽ thảo luận về phương án phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Washington được cho là sẽ nhấn mạnh về quan hệ đồng minh ba bên, đồng thời có thể sẽ yêu cầu Seoul tham gia vào liên minh kìm hãm Bắc Kinh. Đặc biệt, Hội nghị thượng đỉnh QUAD, một cơ chế thảo luận do Mỹ khởi xướng có sự tham gia của các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, sẽ diễn ra vào ngày 12/3 tới. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng giới chức Hàn-Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề này trong tuần sau tại Seoul.