Vay thế chấp mua nhà tại Hàn Quốc tháng 2 tăng mạnh

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/3 cho biết tính đến cuối tháng 2, dư nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc đạt 1.003.100 tỷ won (882,3 tỷ USD), tăng thêm 6.700 tỷ won (gần 5,9 tỷ USD) so với mức 996.400 tỷ won (876,65 tỷ USD) cuối tháng 1. Đây là mức tăng cao thứ hai kể từ khi lập thống kê liên quan năm 2004.Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán.Tính đến cuối tháng 2, vay thế chấp mua nhà là 733.300 tỷ won (645,2 tỷ USD), tăng 6.400 tỷ won (5,63 tỷ USD) chỉ sau một tháng, cao hơn mức tăng 5.000 tỷ won (4,4 tỷ USD) của tháng 1 và là mức cao kỷ lục thứ hai chỉ xét riêng trong tháng 2.“Các khoản vay khác", bao gồm vay tín dụng đạt 286.900 tỷ won (252,5 tỷ USD), tăng 300 tỷ won (264 triệu USD) so với cuối tháng 1, song tốc độ tăng giảm mạnh so với mức tăng 2.600 tỷ won (2,28 tỷ USD) của một tháng trước và 1.500 tỷ won (1,32 tỷ USD) của cùng kỳ năm ngoái.BOK giải thích trường hợp vay thế chấp mua nhà tăng mạnh chủ yếu do giá tiền vay theo hình thức jeonse (đặt cọc trọn gói và không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng) tăng vọt và nhu cầu chuyển nhà nhiều khi học kỳ mới bắt đầu.