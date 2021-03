Hàn Quốc mở rộng đối tượng tiêm vắc-xin AstraZeneca cho cả người trên 65 tuổi

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 94.198 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 465 ca so với một ngày trước, gồm 444 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập.Xét theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 137 ca, tỉnh Gyeonggi 178 ca, tỉnh Gangwon 30 ca. Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 127 ca. Thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.652 ca.Số người tiêm vắc-xin COVID-19 trong ngày 10/3 đạt 51.100 người, đã có tổng cộng 500.635 người được tiêm vắc-xin kể từ ngày 26/2.Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 10/3 đã mở cuộc họp của Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng, quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng đối với người trên 65 tuổi, sau khi trao đổi ý kiến với các chuyên gia.Theo kết quả nghiên cứu của Anh và Scotland, vắc-xin AstraZeneca có hiệu quả phòng dịch đối với người trên 70 tuổi. Dựa trên căn cứ này, Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng khuyến nghị người cao tuổi có thể tiêm vắc-xin này. Theo đó, cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ tiến hành tiêm phòng cho khoảng 376.000 bệnh nhân và nhân viên trên 65 tuổi tại các bệnh viện và cơ sở điều dưỡng trong tháng 3.Thủ tướng Chung cũng cho biết Hàn Quốc sẽ nhận được khoảng 7 triệu liều vắc-xin của hãng AstraZeneca trong khoảng tuần cuối cùng của tháng 5 và trong tháng 6. Đây là một phần trong lượng vắc-xin tiêm cho 10 triệu người mà Hàn Quốc đã ký kết mua riêng với hãng này. Trước đó, đơn hàng đầu tiên với số lượng vắc-xin đủ tiêm cho 785.000 đã được nhập về Hàn Quốc.Với quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng cho cả người trên 65 tuổi, dự kiến tốc độ tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh. Thủ tướng Chung đã chỉ thị cho Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đảm bảo tiêm chủng cho nhiều người nhất có thể trong nửa đầu năm. Dự kiến, cơ quan phòng dịch sẽ công bố kế hoạch tiêm chủng quý II vào tuần sau.Mặt khác, theo thông cáo báo chí về kết quả cuộc họp của Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng công bố sáng 11/3, ủy ban này cũng đã xem xét các tiêu chuẩn để tiến hành tiêm chủng mũi hai đối với những người đã tiêm mũi một nhưng bị nhiễm bệnh hoặc có xuất hiện triệu chứng “sốc phản vệ” sau khi tiêm mũi đầu. Trường hợp người đã tiêm mũi một bị nhiễm bệnh, việc tiêm mũi hai có thể thực hiện sau khi kết thúc cách ly. Trường hợp người xuất hiện “sốc phản vệ” sau khi tiêm lần một, cơ quan phòng dịch quyết định không tiêm mũi hai do thiếu bằng chứng về kết quả tiêm chủng chéo với các loại vắc-xin hãng dược khác.Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, thời gian tiêm mũi thứ hai kể từ khi tiêm mũi đầu tiên càng lâu thì hiệu quả càng cao. Theo đó, cơ quan phòng dịch cân nhắc thời gian tiêm mũi nhắc lại là từ 8 đến 12 tuần, và quyết định thay đổi ngày đặt lịch hẹn tiêm nhắc lại mũi hai là từ 8 đến 10 tuần sau tiêm mũi một.