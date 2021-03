Chỉ số chất lượng đời sống người dân Hàn Quốc năm 2020

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/3 công bố tài liệu "Chất lượng cuộc sống người dân năm 2020".Trong năm ngoái, số người già sống neo đơn là 1.589.371 người, chiếm 19,6% tổng dân số trên 65 tuổi, tăng 0,1% so với năm trước, liên tục tăng từ mức 16% năm 2000.Tỷ lệ trẻ em từng bị bạo hành năm 2019 là 381 vụ trên 100.000 trẻ em, tăng 80 vụ so với mức 301 vụ năm 2018.Mức độ cô lập xã hội, thể hiện tỷ lệ người không thể nhận được sự giúp đỡ trong tình huống nguy cấp, là 27,7% năm 2019, thấp hơn 0,4% so với năm 2017.Ở lĩnh vực sức khỏe, tỷ lệ tự tử là 26,9 người trên 100.000 dân năm 2019, xu hướng tăng từ sau năm 2017.Mức độ hài lòng của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông về đời sống học đường đạt 59,3% trong năm ngoái, tăng 1,3% so với năm 2018, tiếp tục chiều hướng tăng từ năm 2010.Trong năm 2020, tỷ lệ tuyển dụng đạt 60,1%, giảm 0,8%, thể hiện rõ cú sốc COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4%, tăng 0,2% so với một năm trước.Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm 2019 là 35.277.000 won (31.048 USD), giảm 0,1% so với một năm 2018.Tỷ lệ nghèo tương đối, thể hiện tỷ lệ hộ nghèo, năm 2019 là 16,3%, giảm 0,4% so với một năm trước, duy trì xu hướng giảm từ năm 2011 (18,6%).Thời gian giải trí của người Hàn năm 2019 là trung bình 4 tiếng/ngày, tăng 0,1 tiếng so với năm trước đó. Mức độ hài lòng về đời sống giải trí của bản thân là 28,8%, tăng 1,6%.Tỷ lệ hộ gia đình dưới mức tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu, một chỉ số cho thấy chất lượng nhà ở, đạt 5,3% năm 2019, giảm 0,4% so với năm 2018. Tỷ lệ này đã liên tục ở ngưỡng 5% từ năm 2014.Tỷ lệ tiền thuê nhà trên thu nhập tháng hộ gia đình là 16,1% trong năm 2019, tăng nhẹ so với 15,5% của năm 2018.Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng không khí đạt 38,2% trong năm ngoái, tăng 9,6% so với năm 2018. Mức độ hài lòng về môi trường xanh là 58,7%, tăng 8,5%.Năm ngoái có 31,8% người dân đánh giá xã hội Hàn Quốc an toàn, tăng 10,3% so với năm 2018.Chỉ số chất lượng đời sống người dân được lập ra từ năm 2014, gồm 71 chỉ số ở 11 lĩnh vực, được dùng làm tài liệu cơ bản cần thiết khi lập chính sách nâng cao chất lượng đời sống người dân.