Hàn Quốc 4 ngày liên tiếp có số ca nhiễm COVID-19 mới trên 400 ca/ngày

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 488 ca nhiễm COVID-19, gồm 467 ca phát sinh trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 94.686 ca.Xét theo địa phương, thủ đô Seoul 138 ca, tỉnh Gyeonggi 157 ca và tỉnh Nam Gyeongsang 56 ca. Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 127 ca. Thêm 10 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.662 ca.Trong ngày 11/3, số người tiêm phòng vắc-xin COVID-19 đạt 42.000 người, tổng số người đã tiêm phong từ ngày 26/2 đến nay là hơn 546.000 người. Trong đó, hơn 7.600 trường hợp có phản ứng bất thường sau tiêm được báo cáo, đa số là các triệu chứng nhẹ như đau cơ. Có tổng cộng 61 trường hợp nghi ngờ bị sốc phản vệ (anaphylaxis) sau tiêm chủng, tăng 4 ca trong ngày 11/3. Có 5 trường hợp xuất hiện triệu ứng nghiêm trọng sau tiêm như co giật, 15 trường hợp tử vong đang trong quá trình điều tra.Cơ quan phòng dịch hiện vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm vắc-xin.Ngoài ra, thêm 70 ca nhiễm virus biến thể khác ngoài các chủng biến thể chủ yếu hiện nay như Anh, Nam Phi, Brazil. Trong đó, ca nhiễm virus biến thể có nguồn gốc từ bang California (Mỹ) chiếm nhiều nhất với 68 ca, từ New York (Mỹ) 3 ca, từ Anh và Nigeria là 4 ca. Việc biến thể virus lây lan rộng được cho là một trong những yếu tố nguy hiểm có thể bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4Theo đó, cơ quan phòng dịch quyết định đưa 20.000 tiếp viên hàng không đường bay quốc tế vào đối tượng tiêm chủng quý II nhằm ngăn chặn virus biến thể. Tiếp viên hàng không thường xuyên bay ra nước ngoài nhưng lại là đối tượng ngoại lệ không cần tự cách ly, nên đây có thể trở thành điểm mù trong công tác phòng dịch.