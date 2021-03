Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành vì đàn áp bạo lực của quân đội Myanmar

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon ngày 11/3 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ lập trường lên án mạnh mẽ sự đàn áp bạo lực của quân đội và cảnh sát Myanmar.Các ủy viên thường trực NSC đặc biệt lưu tâm đến sự an toàn của công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc ở nước sở tại, nhất trí hợp tác cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp thiết thực theo từng bước, nhằm sớm khôi phục trật tự nền chính trị lập hiến của Myanmar một cách dân chủ và hòa bình.Tại cuộc họp tuần trước, các ủy viên thường trực NSC cũng đã tuyên bố lập trường tích cực hợp tác với cộng đồng quốc tế liên quan đến tình hình ở Myanmar.Bên cạnh đó, cuộc họp lần này cũng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Seoul của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ diễn ra ​​vào tuần tới.Các quan chức tham dự cuộc họp nhất trí thông qua Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Mỹ, tăng cường trao đổi và phối hợp song phương về hơp tác toàn cầu và trong khu vực, bao gồm cả quan hệ Hàn-Mỹ, cụ thể hóa hợp tác giữa hai nước vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, như nhanh chóng thiết lập chiến lược với Bắc Triều Tiên một cách toàn diện.Liên quan đến đến Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ mà hai bên đạt được thỏa thuận gần đây, các ủy viên thường trực NSC cho biết sẽ xúc tiến để hiệp định sớm có hiệu lực, qua đó phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh với Mỹ.Ngoài ra, các ủy viên cũng nhất trí tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để nhanh chóng khắc phục tình hình dịch COVID-19.