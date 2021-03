Market Kurly xúc tiến niêm yết cổ phiếu trong năm nay

Photo : YONHAP News

Sau khi hãng thương mại điện tử Coupang niêm yết cổ phiếu thành công tại sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, Market Kurly, một đơn vị cạnh tranh với Coupang, cũng công bố có kế hoạch xúc tiến niêm yết cổ phiếu trong năm nay.Kurly, công ty điều hành trang mua sắm trực tuyến Market Kurly, ngày 12/3 cho biết Tổng giám đốc Kim Seul-ah gần đây đã chia sẻ với các quản lý công ty về kế hoạch xúc tiến niêm yết cổ phiếu trong năm nay.Một đại diện của Market Kurly cho biết hãng đang xem xét để ngỏ mọi khả năng, bao gồm cả sàn chứng khoán Hàn Quốc và Mỹ.Mặt khác, trong bài phỏng vấn với tờ Thời báo phố Wall của Mỹ, Tổng giám đốc Kim cho biết hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp tài chính về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm nay. Hãng đang xem xét niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York, tương tự như Coupang trong năm nay.Tờ báo Mỹ giới thiệu Market Kurly có giá trị khoảng 880 triệu USD. Được mở cửa vào năm 2015, Market Kurly là đơn vị đi tiên phong về dịch vụ "giao hàng sáng sớm" tại Hàn Quốc. Ngoài ra, hãng còn nổi tiếng trong giới nội trợ trẻ với dịch vụ cao cấp độc quyền, bán những mặt hàng không bán ở nơi nào khác. Chính những điều này giúp hãng mở rộng kinh doanh với tốc độ nhanh chóng, nổi lên như một trong những doanh nghiệp phân phối chính trong nước ở lĩnh vực thực phẩm tươi sống.Doanh thu của hãng từng chỉ dừng ở mức 2,9 tỷ won (2,5 triệu USD) năm 2015, đã tăng lên thành 428,9 tỷ won (380 triệu USD) năm 2019. Tuy nhiên, hãng vẫn bị lỗ mỗi năm, năm 2019 lỗ ròng 97,5 tỷ won (86,3 triệu USD).Tổng số hội viên trên trang mua sắm đã vượt ngưỡng 7 triệu người. Hãng đang có 4 trung tâm phân phối hàng hóa.Tổng giám đốc Kim giới thiệu các sản phẩm mà Market Kurly lựa chọn cung cấp tới khách hàng đều là những mặt hàng hãng trực tiếp nếm thử. Thay vì mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng khác, hãng có kế hoạch tiếp tục tập trung vào lĩnh vực thực phẩm trong thời gian tới.Thời báo phố Wall dẫn tài liệu nội bộ của Market Kurly, cho biết tỷ lệ khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty là 60%, cao hơn hẳn so với các doanh nghiệp cùng ngành (29%).Thị trường mua sắm trực tuyến Hàn Quốc có quy mô đứng thứ 5 thế giới. Quy mô thị trường năm nay là 116 tỷ USD, tăng trưởng 11% so với năm ngoái. Thế mạnh của thị trường mua sắm trực tuyến Hàn Quốc là dịch vụ giao hàng ổn định thông qua hệ thống phân phối hàng hóa riêng.