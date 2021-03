Coupang chính thức được niêm yết tại sàn chứng khoán New York

Photo : YONHAP News

Doanh nghiệp thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang đã được niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) vào ngày 11/3 (giờ địa phương).Để kỷ niệm cổ phiếu Coupang ra mắt, sàn chứng khoán New York đã treo một băng rôn và lá cờ Thái cực (Taegeukgi), quốc kỳ Hàn Quốc cỡ lớn.Khép lại phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu của Coupang đã tăng hơn 40% so với mức giá chào bán công khai là 35 USD. Tờ Thời báo phố Wall đưa tin nếu tính theo mức giá chào bán 35 USD, thì giá trị doanh nghiệp của Coupang lên tới 63 tỷ USD.Tuy nhiên, do giá cổ phiếu được giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với giá chào bán, nên giá trị doanh nghiệp của Coupang cũng tăng vọt.Trả lời phỏng vấn của kênh CNBC, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhà sáng lập Coupang Kim Bom-suk lấy làm vui mừng vì được đồng hành cùng "kỳ tích sông Hàn". Ông cho biết Coupang sẽ không ngừng đầu tư vào đổi mới, như dịch vụ giao hàng sáng sớm, dốc toàn lực để thúc đẩy kinh tế địa phương và tạo thêm nhiều việc làm tại Hàn Quốc.Coupang là doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất được niêm yết tại Mỹ sau hãng Alibaba của Trung Quốc năm 2014. Truyền thông Mỹ đang dành sự quan tâm lớn tới Coupang, gọi hãng là "Amazon của Hàn Quốc".