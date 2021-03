BTS chiếm hai ngôi vị đầu bảng xếp hạng album bán chạy nhất toàn cầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) ngày 11/3 (giờ địa phương) cho biết album “Map Of The Soul: 7” và “BE” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) lần lượt giành vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng album bán chạy nhất toàn cầu năm 2020 (2020’s IFPI Global Album Sales Chart).Bảng xếp hạng album toàn cầu được thống kê dựa trên lượng album vật lý bán ra và lượt nghe tải xuống.Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng này là album “Stray Sheep” của nghệ sĩ người Nhật Yonezu Kenshi và album “Folklore” của Taylor Swift (Mỹ) đứng ở vị trí thứ 4.Trong bảng xếp hạng tính gộp cả lượt nghe trực tuyến thì album “Map Of The Soul: 7” của BTS vẫn giữ vị trí đầu bảng, và “BE" giữ vị trí thứ 4.Giám đốc điều hành của IFPI Frances Moore cho biết thành tích của BTS mà một trường hợp chưa từng thấy, âm nhạc của 7 chàng trai này đang thu hút cả thế giới một cách đáng kinh ngạc.Trước đó, BTS là ca sĩ châu Á đầu tiên được IFPI trao giải thưởng “Nghệ sĩ ghi âm toàn cầu của năm” (Global Recording Artist of the Year). Ca khúc đình đám “Dynamite” của BTS đã leo lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng “đĩa đơn kỹ thuật số toàn cầu 2020” của IFPI.