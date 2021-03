Đặc phái viên Quốc hội Myanmar tại Liên hợp quốc kêu gọi phái cử lực lượng gìn giữ hòa bình ngăn cuộc đàn áp của quân đội

Photo : YONHAP News

Quốc hội Myanmar được thành lập sau đợt Tổng tuyển cử năm ngoái đã bầu ra Ủy ban Đại diện Quốc hội liên bang (CRPH), hiện đang thành lập một Chính phủ lâm thời để chống lại cuộc đảo chính của quân đội tại nước này.Ngày 22/2 vừa qua, CRPH đã bổ nhiệm bác sĩ Sasa làm Đặc phái viên Liên hợp quốc để thông báo tình hình hiện tại cho toàn thế giới.Trả lời phỏng vấn với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Đặc phái viên Sasa đã bày tỏ thất vọng sâu sắc vì tuyên bố của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không đưa ra biện pháp cụ thể để giải quyết tình hình. Ông kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết để các quốc gia không thể bán vũ khí cho Myanmar, phái cử lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến Myanmar để ngăn chặn hành vi thảm sát của quân đội nước này.Đặc phái viên Sasa đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, tạo ra một “khu vực an toàn” để người dân Myanmar có thể trốn thoát khỏi sự giết hại, tra tấn và bắt giữ của quân đội.Về tình hình nội bộ Myanmar, ông cho biết có ít nhất 60 người thiệt mạng do các vụ đàn áp của quân đội, hơn 2.000 người bị bắt và giam giữ. Tuy nhiên, quân đội đang dần mất quyền kiểm soát khi các cuộc biểu tình phản đối của người dân vẫn tiếp diễn.Vào ngày đảo chính, Đặc phái viên Sasa, người đã từng bên cạnh Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, đã cải trang và trốn thoát an toàn, hiện vẫn đang ẩn náu. Ông Sasa cho biết bà Aung San Suu Kyi vẫn bị cấm gặp gỡ luật sư và không được tiếp xúc với bất kỳ ai.