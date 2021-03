Tạp chí quốc tế để ngỏ khả năng rút lại luận văn của giáo sư Harvard về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Tạp chí học thuật có kế hoạch xuất bản luận văn tranh cãi của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến, đã để ngỏ khả năng rút lại luận văn này.Giáo sư Lee Jin-hee Đại học Eastern Illinois ngày 11/3 (giờ địa phương) cho biết tạp chí “Đánh giá quốc tế về pháp luật và kinh tế” (International Review of Law and Economics) đã gửi email để ngỏ khả năng rút lại luận văn của ông Ramseyer.Một cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế học tại nhà xuất bản Elsevier, nơi xuất bản tạp chí, cho biết nhà xuất bản này đã bắt đầu điều tra về luận văn trên từ tháng 2, nhưng vẫn chưa quyết định về khả năng thay đổi việc xuất bản với luận văn này.Bản luận văn của ông Ramseyer đăng trên tạp chí ấn bản trực tuyến được coi là bản cuối cùng, dự kiến sẽ được phát hành bản in số tháng 3 của tạp chí. Tuy nhiên, phát biểu trên của nhà xuất bản cho thấy đơn vị này hoàn toàn có thể thay đổi việc phát hành luận văn này hay không.Trong giới xuất bản, dù là một luận văn đã được đồng ý xuất bản sau khi được các chuyên gia, đồng nghiệp, hay tổng biên tập xem xét, nhưng nếu như có vấn đề thỏa đáng được nêu ra thì phía nhà xuất bản vẫn có thể thay đổi lập trường của tạp chí, để chỉnh sửa lại danh sách các luận văn xuất bản.