Ngoại trưởng Hàn Quốc gửi thư tới người đồng cấp Nhật Bản tưởng niệm 10 năm thảm họa động đất

Photo : YONHAP News

Nhân tưởng niệm 10 năm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở miền Đông nước Nhật (11/3/2011), Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 10/3 đã gửi một bức thư mang thông điệp an ủi tới người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 11/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn quốc Choi Young-sam đã công bố nội dung bức thư này. Trong thư, Ngoại trưởng Chung một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến nạn nhân, cũng như người dân Nhật Bản đã gánh chịu nỗi đau thương và thiệt hại lớn do vụ thảm họa. Ông Chung lấy làm cảm động trước hình ảnh người dân Nhật Bản kiên cường vượt qua khó khăn. Với tư cách là một nước láng giềng gần gũi, người dân Hàn Quốc đồng cảm với những mất mát và hỗ trợ người dân Nhật Bản bằng sự chân thành.Người phát ngôn Choi cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai như hợp tác đối phó với thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh bao gồm dịch COVID-19.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết vẫn chưa xác định được phía phía Tokyo đã hồi đáp bức thư của Ngoại trưởng Hàn Quốc hay chưa. Quan chức này giải thích bức thư mang thông điệp an ủi người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung, với tư cách là láng giềng gần nhất với Nhật Bản, chứ không đề cập đến vấn đề mâu thuẫn giữa hai nước hiện nay.Kể từ khi nhậm chức ngày 9/2, Ngoại trưởng Chung Eui-yong liên tiếp có các cuộc điện đàm với người đồng cấp của các nước trên thế giới, song vẫn chưa điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi.