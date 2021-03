KBS thăm dò ý kiến cử tri về các ứng cử viên Thị trưởng Seoul

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 tới bầu ra Thị trưởng Seoul.Có 48,9% người dân cho biết sẽ tiếp sức cho ứng cử viên của đảng đối lập, nhằm "phán xét" chính quyền đương nhiệm, cao hơn 8,5% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên của đảng cầm quyền, nhằm ổn định công tác điều hành quốc gia (40,4%).Tỷ lệ ủng hộ có sự khác biệt lớn giữa tầng lớp cử tri bảo thủ và tiến bộ. Tầng lớp cử tri trung lập có tỷ lệ cử tri muốn phán xét chính quyền đương nhiệm áp đảo hơn.Về các vấn đề nổi cộm có thể ảnh hưởng tới bầu cử, có 39,4% cử tri chọn "chính sách nhà ở, bất động sản", 14,3% chọn "nghi vấn đầu cơ đất tại các thành phố mới của nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH)". Tiếp đó là vấn đề phòng dịch COVID-19, cải cách Viện Kiểm sát, việc ông Yoon Seok-yeol từ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.Về ứng cử viên Thị trưởng Seoul, có 30,5% chọn ứng cử viên Park Young-sun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, 23,1% ủng hộ ứng cử viên Oh Se-hoon đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, 22,4% ủng hộ ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân, 2,1% ủng hộ ứng cử viên Kim Jin-ae đảng Dân chủ mở. Cứ 5 cử tri lại có một người người chưa chọn ủng hộ cho ứng cử viên nào. Tầng lớp cử tri tiến bộ ủng hộ bà Park Young-sun, cử tri bảo thủ thiên về ứng cử viên Oh Se-hoon. Tầng lớp cử tri trung lập ủng hộ phân tán cả ba ứng cử viên.54,9% cử tri lựa chọn ứng cử viên Park Young-sun nếu đảng Dân chủ đồng hành và đảng Dân chủ mở hợp nhất ứng cử viên. Chỉ có 8,9% chọn ứng cử viên Kim Jin-ae.Về việc hợp nhất ứng cử viên giữa đảng Sức mạnh quốc dân và Đảng vì Quốc dân, 38,4% ủng hộ ứng cử viên Oh Se-hoon, 38,3% ủng hộ ứng cử viên Ahn Cheol-soo, gần như tương tự nhau.Trong trường hợp cả ba ứng cử viên cùng tranh cử, thì bà Park Young-sun đứng đầu với tỷ lệ ủng hộ đạt 35%.Tầng lớp cử tri tiến bộ dồn sự ủng hộ cho bà Park, nhưng tầng lớp cử tri trung lập lại thiên về ủng hộ cho ông Oh Se-hoon và Ahn Cheol-soo, cử tri bảo thủ ủng hộ ông Oh Se-hoon.Nếu phải chọn giữa ứng cử viên Park và ứng cử viên Oh, thì có 44,3% cử tri ủng hộ ông Oh Se-hoon, 39,5% ủng hộ bà Park.Còn nếu bà Park Young-sun và ông Ahn Cheol-soo đối đầu, thì có 44,9% cử tri ủng hộ ông Ahn, cao hơn bà Park 7,9%.Kết quả thăm dò cho thấy tầng lớp cử tri trung lập nghiêng về ứng cử viên của đảng đối lập hơn, trong bối cảnh phe tiến bộ và bảo thủ đang tiến hành hợp nhất ứng cử viên tranh cử Thị trưởng Seoul.72,4% người tham gia trả lời cho biết sẽ nhất định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 tới.Kết quả thăm dò trên do KBS ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Korea Research tiến hành trong vòng hai ngày từ 8/3, với 800 nam nữ trên 18 tuổi sống tại Seoul theo hình thức phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,5%.