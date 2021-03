Bắc Triều Tiên đẩy mạnh phòng dịch COVID-19 vào mùa xuân

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 12/3 nhấn mạnh sự lơ là, chủ quan chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc chiến phòng dịch COVID-19, bất kể là vào mùa nào.Báo Lao động kêu gọi đẩy mạnh bồi dưỡng, kiểm soát tư tưởng, để không xảy ra hiện tượng lơ là cảnh giác phòng dịch trong dân chúng.Ngoài ra, báo Lao động còn giới thiệu về những nỗ lực phòng dịch đang triển khai ở các địa phương nước này trong mùa xuân, dựa trên những kinh nghiệm có được trong công tác phòng dịch mùa đông vừa qua.Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh phòng dịch COVID-19 vào mùa đông, thời điểm nhiệt độ và độ ẩm thấp, hệ miễn dịch của con người yếu đi, điều kiện thuận lợi cho virus COVID-19 lây lan rộng. Nội dung đưa tin của báo Lao động lần này cho thấy chính quyền miền Bắc đang lo ngại người dân sẽ lơ là cảnh giác vào mùa xuân, khi thời tiết ấm lên.Cùng với đó, báo Lao động nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của virus biến chủng, nhắc tới việc Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các nước không chỉ dựa dẫm vào vắc-xin mà phải tiếp tục tiến hành các biện pháp y tế cơ bản.Tới tháng 5 năm nay, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ nhận được 1,7 triệu liều vắc-xin COVID-19 do hãng dược AstraZeneca đồng phát triển với Đại học Oxford (Anh) thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility).Trong báo cáo công bố ngày 5/3, WHO cho biết tính tới ngày 28/2 vừa qua, Bắc Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào.