Các lãnh đạo của QUAD nhất trí hợp tác tăng cường an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh QUAD, một cơ chế thảo luận gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, đã được tổ chức lần đầu theo hình thức trực tuyến vào ngày 12/3 (giờ địa phương).Tại cuộc họp, lãnh đạo các nước đã nhất trí hợp tác chung nhằm tăng cường an ninh và đối phó với các mối đe dọa ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy không đề cập trực tiếp, song Trung Quốc được cho là quốc gia mục tiêu đối phó chung của QUAD.Dù hội nghị được tổ chức kín, song lãnh đạo 4 nước được cho là đã thảo luận các vấn đề nổi cộm đa dạng có liên quan tới Trung Quốc, như đối phó đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và kinh tế. Trong đó bao gồm cả nội dung hỗ trợ vốn cho công ty dược phẩm Ấn Độ để sản xuất 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 đến cuối năm 2022.Đây được phân tích là nhằm nhắm vào chiến lược “ngoại giao vắc-xin” của Trung Quốc, khi Bắc Kinh cam kết cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vắc-xin do Mỹ và Anh phát triển, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.Thông qua tuyên bố chung, “bộ tứ” lãnh đạo QUAD tái khẳng định lập trường tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn với Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, lãnh đạo của 4 nước cũng nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào cuối năm nay và tăng cường trao đổi cấp Ngoại trưởng.Cơ chế QUAD chính thức ra mắt từ năm 2004 nhằm ứng phó với thảm họa động đất sóng thần ở Ấn Độ Dương, ba cuộc hội đàm Bộ trưởng ngoại giao của 4 nước đã được tổ chức kể từ năm 2017