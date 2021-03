Nghệ sĩ viola người Mỹ gốc Hàn Richard Yongjae O'Neill giành giải Grammy

Photo : YONHAP News

Nghệ sĩ viola người Mỹ gốc Hàn Richard Yongjae O'Neill (43 tuổi) đã giành giải "Độc tấu nhạc khí cổ điển xuất sắc nhất" (Best Classical Instrumental Solo) tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 diễn ra vào sáng 15/3 (giờ Hàn Quốc) do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS) tổ chức.Tác phẩm nhận giải là bản hợp xướng dành cho viola và dàn nhạc thính phòng (Concerto for Viola and Chamber Orchestra) của nhà soạn nhạc người Mỹ Christopher Theofanidis.Nghệ sĩ Richard Yongjae O'Neill là đạo diễn âm nhạc của ban nhạc thính phòng "DITTO" trong suốt 12 năm cho tới năm 2019, đi đầu trong việc đưa nhạc cổ điển tới gần với đại chúng. Từ năm ngoái, nghệ sĩ này hoạt động trong tứ tấu đàn dây "Takács Quartet" được thành lập tại Hungary.Mặt khác, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) mặc dù là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử giải Grammy ở hạng mục “Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất” với ca khúc "Dynamite", nhưng lại bỏ lỡ giải thưởng này vào tay ca khúc "Rain On Me" của Lady Gaga và Ariana Grande.