Giới học giả Nhật Bản phản bác luận văn tranh cãi của giáo sư Harvard về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Giới học giả Nhật Bản liên tiếp công bố luận văn phản bác luận văn tranh cãi của giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard, gọi người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến là phụ nữ mại dâm tự nguyện.Giáo sư danh dự Yoshimi Yoshiaki thuộc Đại học Chuo, một học giả hàng đầu tại Nhật Bản về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, trong một hội thảo trực tuyến do tổ chức dân sự "Đấu tranh vì công lý" (Fight for Justice) của Nhật Bản tổ chức vào ngày 14/3 đã chỉ ra rằng khó công nhận luận văn của ông Ramseyer là luận văn học thuật, do ông này không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho luận điểm của mình.Căn cứ theo công văn do Lục quân Nhật Bản gửi tới các đơn vị trực thuộc vào năm 1938, thời kỳ thực dân Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc, quân đội đã tiến hành tuyển chọn công ty tuyển dụng người phụ nữ mua vui cho quân lính, đồng thời chỉ thị các công ty này phải liên hệ chặt chẽ với cảnh sát khu vực trong việc cưỡng ép, tuyển chọn phụ nữ.Giáo sư Yoshimi chỉ trích luận văn của ông Ramseyer đã coi thường sự thật là những hợp đồng mà công ty tuyển người ký kết với các phụ nữ đã xâm hại nhân quyền, và sự thật là quân đội, Chính phủ Nhật Bản đã đóng vai trò chủ đạo trong việc cưỡng ép phụ nữ mua vui cho quân lính.Trong luận văn tranh cãi trên, giáo sư Ramseyer phủ định việc quân đội Nhật Bản đứng ra cưỡng ép, tuyển chọn phụ nữ mua vui, lấy căn cứ là một văn bản của Chính phủ Nhật Bản năm 1938 nói rằng chỉ cho phép công ty tuyển dụng tuyển chọn phụ nữ trên 21 tuổi, làm nghề mại dâm, để đưa sang Nhật Bản.Tuy nhiên, giáo sư Yoshimi phản bác rằng nội dung trên hoàn toàn không được truyền đạt tới Hàn Quốc, khi đó đang bị thực dân Nhật đô hộ. Ngoài ra, nhiều phụ nữ không hề làm nghề mại dâm, hay các bé gái chưa đến tuổi vị thành niên, cũng đã bị biến thành phụ nữ mua vui.Giáo sư Onozawa Akane thuộc Đại học Rikkyo, một học giả nghiên cứu về chế độ cấp phép hành nghề mại dâm thời đế quốc Nhật Bản, cũng công bố một luận văn phản bác luận văn của giáo sư Ramseyer. Giáo sư này chỉ ra rằng vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật hoàn toàn khác với chế độ cấp phép hành nghề mại dâm mà Chính phủ Nhật Bản quản lý.Từ các học giả có lương tâm ở Nhật Bản cho tới các hãng truyền thông lớn quốc tế đều đang lên tiếng chỉ trích luận văn của ông Ramseyer. Luận văn tranh cãi này ngược lại đang biến vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến càng được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng quốc tế.