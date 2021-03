Chuyên gia châu Âu đánh giá làn sóng Hallyu đang được ưa chuộng

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Cho Seo-young thuộc Trung tâm Hàn Quốc-châu Âu, một cơ sở nghiên cứu được thành lập dưới sự hợp tác của Viện nghiên cứu Hàn Quốc học thuộc Đại học tự do Berlin (Đức) và Trường chính sách công và quản lý thuộc Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), ngày 15/3 (giờ địa phương) công bố báo cáo phân tích về sự nổi lên của quyền lực mềm Hàn Quốc tại châu Âu.Tháng 12 năm ngoái, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát qua email với 34 chuyên gia về Hàn Quốc học thuộc các trường đại học hoặc cơ quan nghiên cứu của 19 nước châu Âu, như Anh, Đức, Pháp, về nhận thức của người dân các nước châu Âu đối với Hàn Quốc.70,6% các chuyên gia đánh giá văn hóa hiện đại Hàn Quốc rất được người dân nước mình ưa chuộng. 94,1% chuyên gia nhận định văn hóa hiện đại Hàn Quốc sẽ ngày càng được yêu thích hơn tại nước mình. 85,3% chuyên gia đánh giá văn hóa Hàn Quốc đặc biệt được giới trẻ nước mình yêu thích.91,2% chuyên gia chọn lĩnh vực được yêu thích nhất trong văn hóa hiện đại Hàn Quốc là K-pop, sau đó tới điện ảnh (61,8%), chương trình truyền hình (55,9%), ẩm thực (44,1%), trò chơi máy tính (41,2%), thời trang và làm đẹp (38,2%), truyện tranh mạng (17,6%).14,7% chuyên gia cho biết người dân nước mình vẫn coi Hàn Quốc là nước đang phát triển, 32,4% trả lời người dân nước mình coi Hàn Quốc là quốc gia thu nhập trung bình. Trên thực tế, từ năm 1994, Hàn Quốc đã được phân loại là quốc gia thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua là 44.292 USD, đứng thứ 24 thế giới (năm 2019). Nhận thức của người dân châu Âu về lĩnh vực kinh tế và phát triển, khoa học và công nghệ của Hàn Quốc ở mức cao, trong khi nhận thức về lĩnh vực chính trị, lịch sử và truyền thống lại ở mức thấp.Nhóm nghiên cứu đánh giá kết quả khảo sát lần này thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của người dân châu Âu tới công tác đối phó với đại dịch COVID-19 của Hàn Quốc thời gian gần đây. Người dân các nước Đông Âu có xu hướng nhận thức tích cực hơn về Hàn Quốc so với các nước Bắc Âu và Trung Âu. Người dân các nước nói tiếng Anh như Anh và Ireland đánh giá tích cực hơn về Hàn Quốc so với các nước còn lại.