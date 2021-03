Kim ngạch xuất khẩu của Seoul sang Bắc Kinh hầu như không giảm trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 14/3 cho biết trong năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 173,5 tỷ USD từ Hàn Quốc, giảm 0,03% so với một năm trước, cải thiện vượt bậc so với mức giảm 15,1% năm 2019. Đây là con số rất khả quan nếu xét tới tình hình đại dịch COVID-19 trong năm ngoái.Hàn Quốc là đối tác nhập khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc sau Đài Loan (202,1 tỷ USD), Nhật Bản (176,1 tỷ USD). Vị trí thứ 4 thuộc về Mỹ (135 tỷ USD), thứ 5 là Australia (114,8 tỷ USD).Trong năm ngoái, Trung Quốc có tổng cộng 59 mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt kim ngạch trên 10 triệu USD. Trong số này, có 22 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 30 triệu USD. 6 mặt hàng đứng đầu có kim ngạch nhập khẩu vượt 100 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất là mỹ phẩm chăm sóc da, đạt kim ngạch 3,13 tỷ USD, tăng 7,6% so với một năm trước, xu hướng tăng trưởng đều trong ba năm trở lại đây. Ngoài ra, mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc tóc và son môi cũng tăng mạnh, lần lượt tăng 84,4% và 46,5%.KOTRA dẫn lời một doanh nghiệp Trung Quốc, phân tích kim ngạch nhập khẩu mỹ phẩm từ Hàn Quốc tăng là do thị trường mỹ phẩm Trung Quốc đang tăng trưởng tập trung vào phân khúc cao cấp.Mặt hàng nhập khẩu cao thứ hai là khẩu trang, với kim ngạch nhập khẩu năm ngoái đạt 220 triệu USD, tăng gấp 30 lần. Mặt hàng đứng thứ 4 là sữa rửa mặt, nước sát khuẩn tay (126 triệu USD), cũng tăng tới 91,2%.Cùng với đó, mỳ ăn liền có kim ngạch nhập khẩu đạt 150 triệu USD, tăng 23,5%, đứng thứ ba. Các loại bánh kẹo làm từ ngũ cốc và bánh gạo tteok có kim ngạch nhập khẩu tăng lần lượt 43,9% và 99,9%.Nhập khẩu quần áo từ Hàn Quốc cũng tăng mạnh. Kim ngạch nhập khẩu quần áo và nguyên vật liệu liên quan đạt 480 triệu USD, tăng 101,9%, mức tăng cao nhất trong số các đối tác nhập khẩu quần áo của Trung Quốc.KOTRA nhận định trong thời gian tới, nhu cầu về hàng tiêu dùng, như mỹ phẩm, thực phẩm chế biến của Trung Quốc sẽ còn tăng hơn nữa, nhờ chính sách tăng trưởng đặt trọng tâm vào tiêu thụ nội địa dựa theo "chiến lược tuần hoàn kép" của Chính phủ nước này và tâm lý tiêu dùng được hồi phục.Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần tích cực quảng bá với người tiêu dùng Trung Quốc về ưu điểm chất liệu, thiết kế, sức cạnh tranh sản phẩm tiêu dùng thương hiệu Hàn Quốc, tấn công vào thị trường đông dân nhất thế giới này.