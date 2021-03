Photo : YONHAP News

Phim điện ảnh "Minari" (còn được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" tại Việt Nam) của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung, đã nhận được 6 đề cử Giải Oscar năm 2021. Các đề cử gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Nhạc phim hay nhất.Đặc biệt, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung với vai người bà "Sun-ja" được xướng tên ở đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".Trong năm ngoái, phim "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho cũng được đề cử 6 hạng mục và càn quét 4 tượng vàng Oscar, trong đó có giải "Phim hay nhất". Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 102 năm điện ảnh Hàn Quốc, một diễn viên Hàn Quốc được đề cử giải Oscar về diễn xuất.Ngoài ra, nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun trong vai người bố cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" Giải Oscar.Ở hạng mục "Phim hay nhất", "Minari" sẽ cạnh tranh với 8 phim khác, trong đó có phim "Nomadland" của đạo diễn Chloé Zhao, tác phẩm đang được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất.Danh sách đề cử hạng mục phim hoạt hình ngắn có tên tác phẩm "Opera" của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Erick Oh. "Opera" là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chiếu lên tường được một công ty Hàn Quốc chế tác.Lễ trao giải Oscar sẽ được tổ chức tại Hollywood, Los Angeles, Mỹ vào ngày 25/4 tới, muộn hơn hai tháng so với mọi năm do dịch COVID-19."Minari" là tác phẩm tự truyện của đạo diễn Lee Isaac Chung, kể về câu chuyện của một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ những năm 1980 tới bang Arkansas làm công việc nông trại. "Minari" nghĩa là "rau cần" trong tiếng Hàn, một loài rau chỉ cần có nước là sinh trưởng tốt, mang ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ nơi đất khách quê người. Trước đó, vào tháng 1 vừa qua, "Minari" đã giành giải thưởng "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" Giải Quả cầu vàng.