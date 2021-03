Washington xác nhận đang nỗ lực liên lạc với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15/3 (giờ địa phương), phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận Chính phủ Mỹ đã cố gắng tiếp xúc với Bắc Triều Tiên qua nhiều kênh đa dạng.Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ đang ưu tiên hàng đầu hoạt động ngoại giao trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên, nhằm xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, đến nay Washington vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu chuyến công du đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai Bộ trưởng Mỹ dự kiến sẽ nhóm họp với các nhân sự cấp cao phụ trách vấn đề an ninh và ngoại giao nói chung và lãnh đạo hai nước Hàn-Nhật nói riêng.Trong bài viết chung đăng tải trên tờ Bưu điện Washington trước đó, lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đang thảo luận về chiến lược chung để đối phó với các mối đe dọa như hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Chương trình nghị sự chính cho chuyến thăm châu Á lần này dự kiến bao gồm thảo luận về chính sách đối với Bắc Triều Tiên, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và điều chỉnh lập trường đối với Trung Quốc. Washington hiện đang tăng cường các chính sách nhằm kiềm chế Bắc Kinh, do đó nhiều phân tích cho rằng Mỹ sẽ lấy lý do tăng cường mối quan hệ đồng minh để gây áp lực lên Chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề này.