Bắc Triều Tiên và Trung Quốc có khả năng thông cầu sông Amnok mới trong năm nay

Photo : YONHAP News

Báo Tokyo của Nhật Bản ngày 16/3 đưa tin có khả năng cầu sông Amnok (Áp Lục) mới nối thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) với thành phố Sinuiju của Bắc Triều Tiên sẽ được thông xe trong năm nay.Tờ báo Nhật Bản dẫn một nguồn tin từ Bắc Kinh cùng ngày, cho biết kể từ sau khi hoàn công xây dựng thân cầu sông Amnok mới vào năm 2014, hai nước Trung-Triều vẫn trì hoãn chưa thông xe. Tuy nhiên, hai nước gần đây đang có những động thái được cho là chuẩn bị cho việc thông cầu trong năm nay, tùy theo tình hình dịch COVID-19.Theo nội dung đưa tin, chính quyền tỉnh Liêu Ninh ngày 9/3 vừa qua đã đăng công báo về việc đấu thầu kiểm tra an toàn cầu sông Amnok mới, chuẩn bị cho việc khai thông "vào một ngày không xa". Quá trình kiểm tra bao gồm khảo sát về sự thay đổi của thân cầu kể từ sau khi hoàn công cho tới nay, thử nghiệm đi xe tải qua cầu, dự kiến được tiến hành trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.Ngoài ra, phía Bắc Triều Tiên cũng đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc thông cầu. Tờ báo Nhật Bản dẫn lời một nguồn thạo tin về quan hệ Trung-Triều, cho biết tòa nhà hải quan ở đầu cầu phía miền Bắc dự kiến sẽ được hoàn công trước mùa hè.Tháng 10/2009, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nhất trí xây dựng cầu sông Amnok mới, thay thế cầu Hữu nghị Trung-Triều đã xuống cấp, được xây dựng từ hồi chiến tranh Trung-Nhật (1937-1945). Tháng 12 một năm sau đó, Trung Quốc bắt đầu xây dựng cây cầu mới. Tuy nhiên, sau khi chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un ra mắt, miền Bắc không mấy tích cực trong việc xúc tiến dự án này do quan hệ Trung-Triều bị co hẹp.Báo Tokyo cũng phân tích việc Bắc Triều Tiên bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Ri Yong-nam, một chuyên gia về chính sách kinh tế, làm Đại sứ miền Bắc tại Trung Quốc, cũng có liên quan tới việc chuẩn bị thông cầu sông Amnok mới.