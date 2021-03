Số người sở hữu cổ phiếu ở Hàn Quốc tăng 48,5%

Photo : YONHAP News

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) ngày 16/3 cho biết có khoảng 9.190.000 người sở hữu cổ phiếu (không tính chủ sở hữu trùng lặp) của 2.352 công ty niêm yết đến kỳ quyết toán tháng 12 năm 2020. Con số này tăng 48,5% so với mức 3.003.055 người cùng kỳ năm ngoái.Các chủ sở hữu này nắm giữ tổng cộng 99,1 tỷ cổ phiếu, trung bình mỗi chủ sở hữu nắm giữ 10.779 cổ phiếu.Trong đó, chủ sở hữu cá nhân có 9,1 triệu người, chiếm 99,1%; 31.000 (0,4%) chủ sở hữu là doanh nghiệp; nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài là 22.000 người (0,2%). Tuy nhiên, số cổ phiếu trung bình mỗi chủ sở hữu cá nhân nắm giữ là 5.454 cổ phiếu, ít hơn nhiều so với 1,16 triệu cổ phiếu doanh nghiệp sở hữu.2.958.682 người sở hữu cổ phiếu của công ty điện tử Samsung, chiếm nhiều nhất, đồng thời nhiều gấp 4 lần so số người sở hữu cổ phiếu của hãng ô tô Hyundai (692.374 người), đứng thứ hai.Xét theo độ tuổi, nhà đầu tư nhóm 40 tuổi chiếm nhiều nhất với 24,3%, tương đương 2,21 triệu người; nhóm 50 tuổi có số lượng sở hữu nhiều cổ phiếu nhất với 16,4 tỷ cổ phiếu, chiếm 33,1% thị trường. Theo giới tính, 5,22 triệu nhà đầu tư là nam giới (57,3%), nữ giới 3,89 triệu người (42,7%). Số cổ phiếu nhà đầu tư nam giới nắm giữ là 36,4 tỷ cổ phiếu, chiếm 73,3%; trong khi đó nhà đầu tư nữ giới sở hữu 1,33 tỷ cổ phiếu, chiếm 26,7%.