Các hãng hàng không Hàn Quốc quay lại áp phụ phí nhiên liệu đường bay quốc tế sau một năm

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp hàng không ngày 16/3 cho biết sẽ quay lại áp phụ phí nhiên liệu mức 2 với các đường bay quốc tế vào tháng sau, số tiền là từ 3.600 won đến 20.400 won (3,2-18 USD) tùy theo quãng đường bay.Từ tháng 4 năm ngoái, các hãng hàng không trong nước đã dừng thu phụ phí nhiên liệu với các đường bay quốc tế trong bối cảnh giá dầu thế giới ở mức thấp do dịch COVID-19.Các hãng hàng không Hàn Quốc áp phụ phí nhiên liệu với các đường bay quốc tế theo các mức khác nhau khi giá dầu hàng không Singapore trên 1,5 USD một galon (3,785 lít), nếu thấp hơn thì không đánh phụ phí nhiên liệu.Giá dầu hàng không Singapore trong vòng một tháng từ ngày 16/2 tới 15/3 là 68.07 USD/thùng, tức 1,62 USD một galon.Với các đường bay nội địa sau một thời gian không áp phụ phí nhiên liệu từ tháng 5 năm ngoái đã bị áp lại phụ phí mức 1 tương đương 1.100 won (gần 1 USD) vào tháng trước, và dự kiến sẽ nâng lên mức 2 là 2.200 won (1,9 USD) vào tháng 4.Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết tính đến ngày 12/3, giá dầu hàng không tổng hợp là 72,9 USD/thùng, tăng 72,8% so với tháng 3 năm ngoái, tăng 10,2% so với tháng trước.Giới doanh nghiệp hàng không trong nước cho biết do lượng khách đường bay quốc tế đã giảm tới 98%, nên việc giá dầu hàng không tăng chưa trở thành gánh nặng ngay lập tức. Tuy nhiên, trong bối cảnh tất cả các hãng đều đang thua lỗ, nếu giá dầu tăng cao kéo dài sẽ có thể trở thành rào cản trong việc khôi phục nhu cầu hành khách hàng không.