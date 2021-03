Giới nghệ sĩ Hollywood yêu cầu Giải Quả cầu vàng cải cách và minh bạch

Photo : YONHAP News

Giải Quả cầu vàng, một trong hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Mỹ, gây tranh cãi vì loại phim điện ảnh "Minari" ra khỏi danh sách đề cử cho giải "Phim hay nhất" đang bị giới nghệ sĩ Hollywood yêu cầu cải cách mạnh mẽ.Tạp chí "The Hollywood Reporter" của Mỹ ngày 16/3 (giờ địa phương) đưa tin hơn 100 đơn vị truyền thông của các ngôi sao Hollywood đã cảnh báo về một cuộc tẩy chay Giải Quả cầu vàng và yêu cầu cải cách giải thưởng ngay lập tức.Những đơn vị trên đã ra tuyên bố lên án Giải Quả cầu vàng lan truyền hành vi phân biệt đối xử, bài trừ và thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn nêu cả nghi vấn bê bối tài chính khi đơn vị tổ chức nhận tiền tài trợ của một số nhà sản xuất phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Những đơn vị này cảnh báo nếu ban tổ chức Giải Quả cầu vàng không cải thiện ngay lập tức thì sẽ không để cho các ngôi sao Hollywood trực thuộc công ty mình tham gia lễ trao giải.Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA), đơn vị chủ quản Giải Quả cầu vàng, bị chỉ trích thiếu minh bạch trong tổ chức lễ trao giải và quản lý tài chính. Toàn bộ 87 thành viên của hiệp hội không có một thành viên nào người da màu, cho thấy sự thiếu đa dạng và khép kín.Về vấn đề này, HFPA cho biết sẽ tăng số lượng thành viên lên 100 người trong đó 13% là người da màu, đồng thời cố gắng hết sức để tạo ra những thay đổi cần thiết và đảm bảo tính minh bạch.Phim điện ảnh "Minari" (còn được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" tại Việt Nam) là tác phẩm của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung do hãng phim Mỹ sản xuất. Tháng 1 vừa qua, “Minari” được phân loại vào hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất", nhưng lại bị loại khỏi danh sách đề cử cho giải "Phim hay nhất" và diễn viên xuất sắc nhất với lý do phim phải có hơn 50% lời thoại bằng tiếng Anh, gây nhiều tranh cãi.