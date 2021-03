Tổng thống Hàn Quốc: “Hợp tác vững chắc với Trung Nam Mỹ về kinh tế kỹ thuật số thân thiện với môi trường”

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/3 đã gặp gỡ quan chức 4 nước Trung Nam Mỹ tại Phủ Tổng thống gồm Ngoại trưởng Costa Rica, Ngoại trưởng Guatemala, Bộ trưởng Phát triển nông nghiệp Colombia và Đại sứ Brazil, nhân chuyến thăm Seoul để tham dự Diễn đàn hợp tác kỹ thuật số Hàn-Trung Nam Mỹ.Đây là cuộc tiếp đón đoàn ngoại giao đầu tiên của Tổng thống Moon trong năm nay. Tại cuộc gặp, Tổng thống Moon nhấn mạnh lập trường vững chắc của Hàn Quốc trong việc tích cực hỗ trợ Trung Nam Mỹ xúc tiến chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số thân thiện với môi trường. Trong hơn 60 năm qua, Hàn Quốc đã phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài, cũng như tinh thần đoàn kết mạnh mẽ với các nước Trung Nam Mỹ nói chung và 4 quốc gia nói riêng.Ông Moon cũng cho biết Hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung Mỹ (FTA) đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3, mang lại một bước tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng mạng lới FTA ở toàn bộ khu vực Trung Nam Mỹ. Tổng thống Moon cho biết Seoul đang mở rộng hợp tác, giao lưu với khu vực Trung Nam Mỹ, nỗ lực trở thành nước thành viên dự bị của Liên minh Thái Bình Dương và đạt thỏa thuận Hiệp định thương mại Hàn-Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).Tổng thống Moon hy vọng các nội dung được thảo luận tại Diễn đàn hợp tác kỹ thuật số Hàn-Trung Nam Mỹ sẽ mở ra sự hợp tác cùng có lợi mới trong lĩnh vực mội trường khí hậu và đổi mới kỹ thuật số.Là một mắt xích trong Diễn đàn hợp tác tương lai Hàn-Trung Nam Mỹ diễn ra thường niên từ năm 2008, Diễn đàn hợp tác kỹ thuật số Hàn-Trung Nam Mỹ được Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc tổ chức trong hai ngày, từ 17/3.Sự kiện năm nay dự kiến sẽ thảo luận về các phương án hợp tác giữa hai bên, tập trung vào lĩnh vực liên quan đến Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số nằm trong Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal), bao gồm hợp tác mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G), Chính phủ số và an ninh mạng.