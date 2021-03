Mỹ và Nhật Bản cảnh cáo cứng rắn Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ngày 16/3, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (Hội nghị 2+2) nhân chuyến thăm Tokyo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.Sau hội nghị, hai bên ra tuyên bố chung, bao gồm nhiều nội dung bao quát các vấn đề liên quan tới Trung Quốc, từ giá trị chủ nghĩa dân chủ, cho tới vấn đề lãnh thổ, nhân quyền.Giới chức an ninh, ngoại giao hai nước tuyên bố Trung Quốc đã đi ngược lại trật tự thế giới, thách thức về chính trị, kinh tế, quân sự, công nghệ với đồng minh của Mỹ và cộng đồng quốc tế.Tuyên bố đề cập tới quần đảo Senkaku đang có tranh chấp giữa hai nước Nhật-Trung, nhắc cả tên gọi tiếng Trung Quốc là Điếu Ngư (Diaoyudao), cho biết Washington sẽ dốc sức giúp Nhật Bản phòng thủ căn cứ theo Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.Nôi dung về việc hỗ trợ phòng thủ cho Nhật Bản được ghi ở phần đầu của tuyên bố chung, nêu rõ Mỹ sẽ sử dụng mọi năng lực hiện có, bao gồm cả năng lực hạt nhân.Tuyên bố cũng nêu rằng Trung Quốc đang có những hoạt động trên biển trái phép ở vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông).Ngoài ra, tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Hong Kong và khu tự trị Tân Cương.Tuyên bố cũng nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là thiết yếu vì sự an toàn, hòa bình, thịnh vượng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, hai nước kêu gọi phi hạt nhân hóa toàn diện miền Bắc, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong nghị quyết của Liên hợp quốc.Dự kiến vấn đề kìm hãm Trung Quốc, hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Mỹ trong ngày 17/3 tại Seoul.