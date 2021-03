Số người có việc làm tại Hàn Quốc ghi nhận xu thế giảm 12 tháng liên liếp

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 2 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 17/3, số lao động có việc làm trong tháng trước là 26.360.000 người, giảm 470.000 người so với cùng kỳ năm 2020. Số lao động có việc làm đã giảm 12 tháng liên tiếp kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 hồi tháng 2 năm ngoái.Xét theo ngành nghề, lao động lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 230.000 người, ngành bán sỉ và lẻ giảm 190.000 người, dịch vụ cá nhân khác giảm hơn 80.000 người. Trong khi đó, lao động trong lĩnh vực dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội và hành chính công lại tăng, nhờ dự án hỗ trợ việc làm mới của Chính phủ.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 2, tức số lượng người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 58,6%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ tuyển dụng ở tất cả các nhóm tuổi đều giảm trừ nhóm trên 65 tuổi. Tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 4,9%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người thất nghiệp là 1.350.000 người, tăng 200.000 người so với một năm trước.Tuy tình hình tuyển dụng vẫn còn nghiêm trọng, song Chính phủ kỳ vọng chỉ số tuyển dụng sẽ dần được cải thiện do việc tiêm chủng vắc-xin đã bắt đầu và đà xuất khẩu vẫn đang tiếp tục tăng.