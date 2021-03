Hàn Quốc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành lý từ sân bay

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 17/3 đã công bố “Kế hoạch an ninh hàng không 2021”, trong đó có nội dung áp dụng thí điểm dịch vụ vận chuyển hành lý của hành khách từ sân bay đến nơi đăng ký.Theo đó, bắt đầu từ tháng 4, hành khách đi chuyến bay nội địa có đăng ký dịch vụ này tại sân bay khởi hành thì sau khi đến sân bay, nhà cung cấp dịch vụ sẽ vận chuyển hành lý đến địa điểm đăng ký trước đó.Ngoài ra, Bộ sẽ lập hệ thống kiểm tra từ xa, tiến hành thí điểm miễn kiểm tra hành lý ký gửi của hành khách quá cảnh từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay quốc tế Atlanta (Mỹ) từ tháng 7 tới.“Kế hoạch an ninh hàng không 2021” bao gồm 23 nội dung chi tiết thuộc 5 lĩnh vực, như đơn giản hóa khâu phỏng vấn an ninh và kiểm tra bổ sung đối với các hành khách bay đến Mỹ và xây dựng hệ thống đối phó với trường hợp vận hành máy bay mini không người lái (drone) bất hợp pháp.