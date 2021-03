Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ thảo luận về hợp tác an ninh

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chiều ngày 17/3 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul.Ông Austin chỉ ra rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đóng vai trò quan trọng hơn lúc nào hết trước mối uy hiếp chưa từng có tiền lệ từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này là nhằm tái khẳng định về quyết tâm của Washington trong việc hỗ trợ phòng thủ cho Seoul.Bộ Trưởng Austin đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, cũng như của toàn thế giới.Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong việc bảo vệ trật tự quốc tế, an ninh và ổn định cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát biểu này được phân tích là nhằm đề nghị Hàn Quốc đóng vai trò trong việc kìm hãm Trung Quốc, điều mà Chính phủ Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh ngay từ khi ra mắt.Bên cạnh đó, ông Austin cũng nhấn mạnh về việc phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ.Về phần mình, Bộ trưởng Suh Wook đồng tình rằng việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân và khả năng răn đe quyết liệt là điều quan trọng nhất trong quá trình phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Bên cạnh đó, Bộ trưởng hai nước cùng chung nhận định hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật mang ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành quỹ đạo an ninh Đông Bắc Á, đối phó với hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực chuyển giao quyền tác chiến có điều kiện, cũng như thực hiện mục tiêu chung của hai nước là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán Hàn Quốc.