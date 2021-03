Số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn duy trì ở ngưỡng 400 ca/ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/3, Hàn Quốc ghi nhận 445 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 427 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 18 ca nhập ngoại.Xét theo khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận 124 ca, tỉnh Gyeonggi 155 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 35 ca. Số bệnh nhân nguy kịch là 100 người. Thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.688 người.Trong ngày 17/3, có thêm 18.733 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Tổng số người được tiêm phòng tăng lên thành 641.331 người. Sau 21 ngày triển khai tiêm chủng tính từ ngày 26/2, đã có 80% người sống và làm việc tại các viện dưỡng lão được hoàn tất tiêm phòng.Từ tháng 4, Hàn Quốc bắt đầu tiêm cho người dân thường, trước tiên là nhóm đối tượng trên 75 tuổi, với mục tiêu tiêm cho 12 triệu người trong quý II.Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng theo đúng kế hoạch đề ra, do Tổ chức y tế thế giới (WHO) vẫn khuyến nghị duy trì tiêm chủng, và vẫn chưa có trường hợp nào trong nước được công nhận về mối liên quan giữa việc tiêm phòng vắc-xin với hiện tượng đông máu.Cơ quan phòng dịch đánh giá số ca nhiễm mới vẫn không hề giảm, tập trung tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Để giảm thiểu số ca nhiễm mới xuống ngưỡng 200 ca/ngày trong vòng hai tuần tới, Chính phủ quyết định thực hiện đối sách phòng dịch đặc biệt tại Seoul và lân cận thủ đô cho tới cuối tuần sau, đồng thời siết chặt tuân thủ quy tắc phòng dịch với các địa phương còn lại.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tập trung rà soát tình hình phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người, nơi tuyển dụng lao động người nước ngoài, mở rộng xét nghiệm chủ động.Trước đó, Bộ Y tế và phúc lợi ngày 17/3 nhấn mạnh dịch COVID-19 kéo dài khiến ngày càng có nhiều người dân xuất hiện triệu chứng trầm cảm, bất an. Tổng số người bị mắc COVID-19 đã vượt ngưỡng 95.000 người. Do đó, việc hỗ trợ tâm lý cả cho những bệnh nhân đang được điều trị và đã khỏi bệnh là điều cần thiết. Bộ Y tế và phúc lợi sẽ lập dự thảo sửa đổi một phần thông tư thi hành "Luật nâng cao sức khỏe tinh thần và hỗ trợ dịch vụ phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần", với nội dung thiết lập trung tâm hỗ trợ sang chấn trên toàn quốc.