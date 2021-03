Số cặp kết hôn tại Hàn Quốc năm 2020 giảm sâu kỷ lục

Photo : YONHAP News

Số cặp kết hôn tại Hàn Quốc đang giảm mạnh, trong bối cảnh dân số giảm nghiêm trọng. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, có tổng cộng 214.000 cặp vợ chồng kết hôn, tiếp tục xu hướng giảm 9 năm liên tiếp kể từ năm 2012, và là mức thấp nhất trong lịch sử thống kê.Nguyên nhân được cho là do dân số trong độ tuổi 30 giảm, sự thay đổi suy nghĩ về việc kết hôn, thêm vào đó là nhiều vấn đề khác như chi phí nhà ở, giáo dục.Trong năm ngoái, nhiều cặp vợ chồng phải hoãn cưới do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số cặp kết hôn đã giảm tới 26.000 cặp (10,7%) so với một năm trước, mức giảm sâu nhất trong vòng 49 năm kể từ năm 1971.Đặc biệt, số cặp kết hôn với người nước ngoài giảm tới 35%, được phân tích là bởi người nước ngoài bị hạn chế nhập cảnh vào trong nước do dịch COVID-19.Bên cạnh đó, số cặp ly hôn cũng giảm 3,9%, quay trở lại xu hướng giảm sau ba năm, được phân tích là do sự trì hoãn thủ tục pháp lý bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Độ tuổi ly hôn trung bình là 49,4 tuổi ở nam giới và 46 tuổi ở nữ giới, tiếp tục chiều hướng tăng. Đặc biệt, tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng đã chung sống trên 30 năm tăng hơn 3%.