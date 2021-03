Ứng cử viên đảng cầm quyền chiến thắng trong quá trình hợp nhất ứng cử viên Thị trưởng Seoul

Photo : YONHAP News

Ngày 17/3, ứng cử viên Park Young-sun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã vượt qua ứng cử viên của đảng Dân chủ mở Kim Jin-ae, để trở thành ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7/4 tới. Kết quả được tính dựa trên 50% số phiếu bầu của đảng viên hai đảng và 50% kết quả thăm dò ý kiến cử tri.Sau khi có kết quả chính thức, bà Park Young-sun khẳng định sẽ trở thành một Thị trưởng có thể giúp người dân hoàn thành sớm ước nguyện về nhà ở.Bà Kim Jin-ae cho biết sẽ hỗ trợ để ứng cử viên Park giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul sắp tới.Mặt khác, quá trình đàm phán hợp nhất giữa ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân, đã bị đổ bể. Tới sáng ngày 18/3, hai bên vẫn chưa nhất trí về các hạng mục và phương thức thăm dò ý kiến.Theo đó, dự kiến ông Oh và ông Ahn sẽ đăng ký ứng cử viên trước, rồi sau đó tiến hành đàm phán thêm về việc hợp nhất tranh cử cho tới ngày 28/3, một ngày trước ngày in phiếu bầu cử.