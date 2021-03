Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc giảm kỷ lục do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2015 do dịch COVID-19 bùng phát từ năm ngoái.Theo thống kê thường niên của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 17/3, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tháng 1 vừa qua là 2.014.433 người, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái (2.426.433 người).Số người nước ngoài đăng ký cư trú đã giảm 14 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2019, ghi nhận con số thấp nhất sau 6 năm kể từ tháng 12 năm 2015 (1.890.000 người), và giảm sâu hơn 500.000 người so với mức cao kỷ lục năm 2019 (2.520.000 người).Nguyên nhân được phân tích là do số người nước ngoài cư trú ngắn hạn giảm mạnh. Trong tháng 1, người nước ngoài lưu trú ngắn hạn, nhập cảnh miễn thị thực 90 ngày với mục đích du lịch hoặc công tác là 418.904 người, giảm 39%, mức thấp nhất kể từ sau tháng 12 năm 2013 (356.842 người). Người nước ngoài cư trú dài hạn bao gồm kiều bào mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài được cấp thẻ cư trú giảm 8,4%, từ 1.740.947 người trong tháng 1 năm 2020 xuống 1.595.529 người trong tháng 1 năm nay.Xét theo quốc tịch, người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc là 880.000 người (43,7%), Việt Nam 210.000 người (10,5%), Thái Lan 170.000 người (8,9%) và Mỹ 140.000 người.