Hàn Quốc và UAE tổ chức sự kiện văn hóa trực tuyến nhân 40 năm thiết lập ngoại giao

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc và Bộ Văn hóa và thanh thiếu niên Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) ngày 18/3 cho biết sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trực tuyến đa dạng nhân “Năm trao đổi văn hóa song phương”, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-UAE.Lễ hội Hàn-UAE được chia thành “Lễ hội nội dung Hàn Quốc” (K-content Festival) và “Lễ hội âm nhạc K-pop” (K-pop Festival), diễn ra từ ngày 31/3-2/4.“Lễ hội nội dung Hàn Quốc” diễn ra trong hai ngày từ 31/3, lấy chủ đề chiến lược gia nhập thị trường Trung Đông. Sự kiện bao gồm hội thảo và tư vấn xuất khẩu trực tuyến với sự tham gia của 20 nhà nghiên cứu và nhà đầu tư, 28 công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực trò chơi, nội dung thực tế ảo, truyện tranh.Quy mô thị trường nội dung của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất ước tính khoảng 8,6 tỷ USD, đứng thứ 26 trên thế giới, đứng thứ hai trong số các nước Trung Đông. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc hy vọng UAE có thể trở thành điểm đến mới cho làn sóng văn hóa Hàn Quốc.“Lễ hội âm nhạc K-pop” diễn ra ngày 2/4 với sự tham gia của các ca sĩ Hàn Quốc như NCT DREAM, MAMAMOO, aespa, Astro, The Boyz, B.I.G và 6 ca sĩ UAE bao gồm Fatima Al Hashmi. Khán giả có thể theo dõi chương trình trên kênh V-Music của Naver, kênh Youtube chính thức của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và kênh Youtube "SBS The Kpop" vào lúc 12 giờ tối cùng ngày.Ngoài ra, ngày 14/6, buổi đào tạo chung và triển lãm giao lưu giữa các nghệ sĩ nghệ thuật thị giác mới nổi của hai nước cũng sẽ được tổ chức, lấy chất liệu là văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia để giới thiệu đến khán giả.Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc và UAE đã chọn năm 2020 là “Năm giao lưu văn hóa song phương” và tổ chức nhiều sự kiện bên lề, song do tình hình dịch COVID-19 chưa ổn định nên hai bên nhất trí kéo dài năm giao lưu văn hóa đến 2021.