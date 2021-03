Hải sản gần Fukushima nhiễm chất phóng xạ cao gấp 11 lần

Photo : YONHAP News

Mặc dù đã 10 năm qua kể từ khi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima (Nhật Bản), tỷ lệ chất phóng xạ phát hiện trong hải sản khai thác gần tỉnh này vẫn cao gấp 11 lần so với các khu vực khác.Trong tháng trước, loại cá quân đánh bắt tại vùng biển thuộc tỉnh Fukushima được phát hiện nhiễm cesium, hợp chất hóa học có trong chất phóng xạ, cao gấp 5 lần so với tiêu chuẩn cho phép lưu thông của Chính phủ Nhật Bản. Mặc dù vậy, Tokyo vẫn khẳng định không có vấn đề gì với sản phẩm hải sản Nhật Bản.Dựa trên tài liệu điều tra được Chính phủ Nhật Bản công bố, Hiệp hội vận động vì môi trường đã phân tích mức độ ô nhiễm của sản phẩm nông nghiệp, hải sản và chăn nuôi tại nước này. Kết quả cho thấy tỷ lệ phát hiện chất cesium trong hải sản ở 8 tỉnh gần tỉnh Fukushima là 9,2%, cao gấp 11 lần so với các khu vực khác. Tỷ lệ chất cesium phát hiện được trong sản phẩm nông sản tại 8 tỉnh gần tỉnh Fukushima là 18%, cao gấp 1,5 lần so với các địa phương khác.Từ tháng 9 năm 2013, Chính phủ Hàn Quốc đã cấm toàn bộ việc nhập khẩu thủy sản tại 8 tỉnh quanh tỉnh Fukushima, nơi có tỷ lệ phát hiện chất phóng xạ cao. Ngoài ra, Seoul đang trả lại toàn bộ lô hàng nhập khẩu sản phẩm nông thủy sản, chăn nuôi và thực phẩm chế biến của Nhật Bản, sau khi phát hiện lượng nhỏ chất phóng xạ.