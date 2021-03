Tượng “Thiếu nữ hòa bình” tại Đức tiếp tục được giữ cho tới khi có phương án dựng vĩnh viễn

Photo : YONHAP News

Hội đồng quận Mitte (thành phố Berlin, Đức) ngày 18/3 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp toàn thể, thông qua dự thảo nghị quyết về việc đảm bảo an toàn cho tượng “Thiếu nữ Hòa bình", bức tượng đồng hình cô gái Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II.Trong số 52 ủy viên Hội đồng thành phố bỏ phiếu biểu quyết, có 39 người tán thành, 13 người phản đối. Được biết, các ủy viên thuộc ba đảng tiến bộ bao gồm đảng Xã hội dân chủ Đức, đảng Xanh và đảng Cánh tả đều bỏ phiếu tán thành.Dự thảo này do đảng Cánh tả đề xuất, nhằm đảm bảo an toàn cho bức tượng, bao gồm nội dung yêu cầu chính quyền quận Mitte tiếp tục gia hạn thời gian lắp đặt tượng “Thiếu nữ Hòa bình” tại vị trí hiện tại cho đến khi phương án lắp đặt tượng vĩnh viễn được lập và thực thi.Vào ngày 1/12/2020, Hội đồng quận Mitte từng thông qua dự thảo nghị quyết có nội dung tìm kiếm phương án dựng vĩnh viễn tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, bao gồm nội dung rút lại lệnh dỡ bỏ bức tượng mà chính quyền quận đưa ra trước đó, kéo dài thêm 6 tuần thời gian lắp đặt tượng tới cuối tháng 9, thay vì đến ngày 14/8 năm nay.Một ủy viên thuộc đảng Cánh tả chỉ ra rằng ngày 10/5 tới là hạn cuối để xử lý phương án dựng vĩnh viễn tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, nhưng việc thảo luận vẫn chưa có tiến triển do Văn phòng quận vẫn thờ ơ dù đã nhiều lần yêu cầu.Hơn nữa, trong bối cảnh lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 vẫn kéo dài, kỳ nghỉ hè lại sắp đến và cuộc bầu cử diễn ra đúng thời điểm hết hạn cho phép đặt tượng “Thiếu nữ Hòa bình”. Do đó, các ủy viên đã đề xuất dự thảo nghị quyết trên để tránh trường hợp tượng bị dỡ bỏ khi hết hạn mà chưa có phương án tiếp theo.Ủy viên này nhấn mạnh bức tượng không chỉ là vấn đề riêng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn nêu ra vấn đề về bạo lực xã hội đối với người phụ nữ trong các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Nghị quyết này sẽ được coi là một cột mốc để tăng tốc độ thảo luận lắp đặt tượng vĩnh viễn trong tương lai.Tháng 7 năm ngoái, Văn phòng quận Mitte đã cấp phép lắp đặt tượng "Thiếu nữ Hòa bình", công nhận vấn đề nhân quyền của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ngày 7/10/2020, Văn phòng quận Mitte đã ra lệnh dỡ tượng do Chính phủ Nhật Bản đã có động thái phản đối. Sau đó, Hội đồng Hàn Quốc (tên tiếng Anh là "Korea Verband") đã đệ đơn xin tạm thời dừng lệnh dỡ bỏ bức tượng. Ngày 7/11/2020, chính quyền quận Mitte đã thu hồi lệnh dỡ bỏ tượng để chờ phán quyết của tòa án.