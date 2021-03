Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ba ngày liên tiếp trên 400 ca/ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ 19/3, Hàn Quốc ghi nhận 463 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 441 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 22 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm mới đã ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên thành 97.757 ca, trong đó có 7.393 ca nhập ngoại.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết trong ngày 18/3, có thêm 17.501 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người được tiêm xong mũi 1 lên 659.475 người.Trong số này, có 9.607 trường hợp báo cáo xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi tiêm, phần lớn là những triệu chứng thường thấy như đau đầu, đau nhức cơ bắp, sốt. Cơ quan phòng dịch cho biết các triệu chứng này sẽ tự biến mất hoặc thuyên giảm nếu dùng thuốc hạ sốt, giảm đau. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài trên hai ngày dù đã dùng thuốc, hoặc xấu đi đột ngột, thì người dân phải tới ngay cơ sở y tế gần nhất để chẩn đoán. Chỉ khi nào có hiện tượng khó thở, mất ý thức, dị ứng đi kèm sưng phù mặt, thì mới tới phòng cấp cứu, các trường hợp còn lại nên hạn chế, tránh ảnh hưởng tới những bệnh nhân cấp cứu khác.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết công tác tiêm phòng vẫn đang được triển khai thuận lợi từ ngày 26/2 tới nay. Từ cuối tuần này, những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ) sẽ được tiêm tiếp mũi 2. Từ cuối tháng trước, đội ngũ y bác sĩ phụ trách điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được tiêm mũi 1 vắc-xin của Pfizer. Mũi hai được tiêm sau ba tuần, bắt đầu từ ngày 20/3.Mặt khác, hãng tin Reuters đưa tin Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) khẳng định lợi ích vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) cao hơn mức độ rủi ro. EMA là cơ quan phụ trách việc đánh giá, phê chuẩn vắc-xin và các loại dược phẩm sử dụng trong Liên minh châu Âu (EU).Giám đốc EMA Emer Cooke cho biết Ủy ban điều tra tính an toàn của vắc-xin thuộc EMA đã kết luận đây là một loại vắc-xin an toàn, hiệu quả. Vắc-xin của hãng dược Anh không liên quan tới sự gia tăng rủi ro đông máu. Tuy nhiên, do đã có một số ít trường hợp bị rối loạn đông máu hiếm gặp, nên EMA không loại bỏ hẳn khả năng các trường hợp này liên quan tới vắc-xin.Truyền thông quốc tế đưa tin tại châu Âu gần đây phát sinh một số trường hợp bị đông máu sau khi tiêm vắc-xin của hãng AstraZeneca. Sau đó, một loạt nước châu Âu như Áo, Đức, Pháp, Ý đã tạm dừng tiêm phòng một số lô hoặc toàn bộ loại vắc-xin này.