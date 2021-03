Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 19/3 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá xuất khẩu và đầu tư vẫn duy trì xu hướng cải thiện, mức giảm tuyển dụng đã co hẹp, nhưng tiêu thụ nội địa vẫn tiếp tục đình trệ.Trước đó, trong báo cáo từ tháng 7 năm ngoái tới tháng 2 năm nay, Chính phủ liên tục đề cập tới "tính bất ổn nền kinh tế thực", nhưng cụm từ này đã không còn xuất hiện trong báo cáo tháng này, do nhận định các chỉ số nền kinh tế thực ít có khả năng giảm thêm trong thời gian tới.Cụ thể, trong tháng trước, mặc dù số ngày làm việc ít hơn ba ngày so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 9,5%, tập trung vào các mặt hàng ô tô, công nghệ thông tin. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 26,4%. Chỉ số đầu tư thiết bị cũng tăng 6,2% so với một tháng trước, và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020.Chỉ số tiêu dùng cũng có chiều hướng khả quan. Doanh thu các trung tâm thương mại trong tháng 2 đã tăng 39,5%, cửa hàng giảm giá tăng 24,2%. Giá trị thanh toán qua thẻ cũng tăng 8,6% so với một năm trước.Xu hướng tăng này được phân tích là do hiệu ứng cở sở. Tháng 2 năm nay có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, trong khi tháng 2 năm ngoái lại là giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19 khiến các chỉ số đều đình trệ.Tuy nhiên, các dịch vụ tiếp xúc trực tiếp như nhà hàng, khách sạn vẫn giảm trên 30%; lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, giải trí giảm gần 50%. Do đó, Chính phủ đánh giá tiêu thụ nội địa vẫn đang đình trệ.Giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 16,2% do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, sản lượng rau củ quả thấp do thời tiết rết đậm và ảnh hưởng từ dịch cúm gia cầm.Trong tháng 2, lao động có việc làm giảm 473.000 người so với cùng kỳ một năm trước, mức giảm cải thiện hơn so với mức giảm trên 980.000 tháng 1.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục xúc tiến các bài toán chính sách chính để hồi phục kinh tế, ổn định dân sinh, dốc toàn lực để kiểm soát rủi ro trong và ngoài nước, chuẩn bị sớm cho việc giải ngân ngân sách bổ sung.