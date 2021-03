Bắc Triều Tiên hoàn tất nộp khoản đóng góp tài chính tại Liên hợp quốc

Photo : Getty Images Bank

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 19/3 trích dẫn tài liệu của Liên hợp quốc đưa tin Bắc Triều Tiên đã thanh toán đủ 173.000 USD khoản đóng góp tài chính cho tổ chức này vào ngày 2/3 vừa qua.Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết các quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ đóng góp tài chính trong thời hạn để Liên hợp quốc thực hiện đầy đủ các chức năng. Ông bày tỏ cảm ơn vì năm nay miền Bắc là một trong những nước nộp khoản đóng góp sớm.Năm 2019, Bình Nhưỡng cho biết không có khả năng thanh toán khoản đóng góp cho Liên hợp quốc do các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Tháng 11 năm 2020, Bắc Triều Tiên đã đóng góp khoản tiền của cả năm 2019 lẫn năm 2020 trong một lần.Theo quy định của Liên hợp quốc, nếu quốc gia thành viên không nộp khoản đóng góp trong hai năm mà không phải vì lý do bất khả kháng thì sẽ mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.