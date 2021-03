Bắc Triều Tiên rút nhân viên ngoại giao khỏi Malaysia về nước

Photo : YONHAP News

Truyền thông Malaysia đưa tin toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Malaysia đã tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 11 giờ trưa ngày 21/3 (giờ địa phương) và lên đường về nước.Trước khi rời trụ sở Đại sứ quán để về nước, Quyền Đại sứ miền Bắc tại Malaysia Kim Yu-song đã đọc tuyên bố chỉ trích việc Malaysia dẫn độ một công dân vô tội của Bắc Triều Tiên cho Mỹ đã làm hủy hoại nền tảng quan hệ song phương. Chính phủ Malaysia sẽ phải hứng chịu hậu quả từ vụ việc này. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng vụ việc lần này bắt nguồn từ âm mưu hiểm độc, chống phá Bắc Triều Tiên của Mỹ.Truyền thông địa phương đưa tin 33 người gồm nhân viên ngoại giao miền Bắc cùng gia đình đã rời Malaysia. Do từ Malaysia đến Bắc Triều Tiên không có chuyến bay thẳng, nên nhân viên ngoại giao miền Bắc được cho là quá cảnh ở Trung Quốc.Ngày 19/3 vừa qua, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải thông cáo dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, do nước này đã có hành vi không thể chấp nhận khi lăng mạ công dân vô tội của Bắc Triều Tiên là "tội phạm", cưỡng chế dẫn độ cho Mỹ. Đáp trả lại động thái này, Chính phủ Malaysia cũng ra lệnh yêu cầu nhân viên ngoại giao miền Bắc cùng gia đình phải về nước trong vòng 48 tiếng.Căn nguyên dẫn tới căng thẳng giữa hai nước là do gần đây, Chính phủ Malaysia quyết định dẫn độ doanh nhân tên là Mun Chol-myong của miền Bắc cho Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Mun vi phạm lệnh cấm vận, chuyển xa xỉ phẩm như rượu, đồng hồ gửi về Bắc Triều Tiên, rửa tiền thông qua một công ty ma, đề nghị Malaysia dẫn độ tội phạm. Mặc dù doanh nhân này phủ nhận mọi cáo buộc nhưng Tòa án Malaysia tháng 12 năm 2019 đã phê chuẩn dẫn độ nghi phạm cho Mỹ, Tòa án tối cao nước này đầu tháng 3 vừa qua cũng đã bác kháng cáo của Mun.