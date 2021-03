Tổng thống Joe Biden gặp gỡ lãnh đạo người Mỹ gốc Á sau vụ xả súng ở Atlanta

Photo : YONHAP News

Hạ nghị sĩ Mỹ gốc Hàn Sam Park (bang Georgia) cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á ngày 19/3 (giờ địa phương) trong chuyến thăm đến thành phố Atlanta, ba ngày sau vụ nổ súng tại tiệm massage và spa ở thành phố khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 6 người gốc Á, trong đó có 4 phụ nữ gốc Hàn.Tại đây, Tổng thống Joe Biden bày tỏ đồng cảm và thấu hiểu với những mất mát và nỗi đau mà cộng đồng người Mỹ gốc Hàn nói riêng và người gốc châu Á nói chung đang phải chịu đựng. Ông Joe Biden chia sẻ ông cũng từng chịu nỗi đau mất vợ và con gái trong vụ tai nạn giao thông năm 1972 và mất con trai trưởng năm 2015 do ung thư não. Nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng nỗi đau này có lẽ vẫn nhỏ bé so với những gì người Mỹ gốc Á đang trải qua.Có thể thấy Tổng thống Joe Biden quan tâm và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng người gốc Á trên đất Mỹ, thể hiện nỗ lực để bảo vệ sự an toàn và đòi lại chính nghĩa cho cộng đồng người châu Á trong khả năng có thể. Nghị sĩ Park đánh giá điều này đã giúp cộng đồng người gốc Á tại Mỹ được an ủi phần nào.Nghị sĩ Sam Park cũng gửi tuyên bố của Hội đồng đối phó khẩn cấp với tội phạm nhắm vào người châu Á ở thành phố Atlanta, quy tụ hơn 20 nhóm người Mỹ gốc Hàn, tới Tổng thống Biden. Tổ chức này lên án và khẳng định vụ xả súng vừa qua là một hành vi phân biệt chủng tộc, kêu gọi chính quyền Mỹ sớm điều tra một cách công bằng. Hội đồng cũng đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với chuyến thăm Atlanta của Tổng thống Biden và khẳng định không chỉ Tổng thống mà cả những người liên quan cũng cần nỗ lực hết sức để không xảy ra vụ việc tương tự.