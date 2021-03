Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia buồn sâu sắc tới nạn nhân vụ xả súng ở Atlanta

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/3 đã ra thông cáo báo chí dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ lập trường liên quan đến vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ) hôm 16/3 (giờ địa phương), khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ gốc Hàn.Bộ Ngoại giao chia buồn với những mất mát và bày tỏ an ủi sâu sắc tới gia quyến các nạn nhân, đồng thời khẳng định đây là tội ác không thể dung thứ. Bộ cũng gửi lời an ủi chân thành tới kiều bào và cộng đồng người châu Á tại Mỹ, những người đang phải chịu cú sốc nặng nề từ vụ việc lần này.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh lập trường nhất quán của Chính phủ Hàn Quốc là không bao giờ dung thứ cho hành động phạm tội này, Seoul tích cực ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Washington chống lại nạn thù ghét và hành vi bạo lực.Trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng song phương (Hội nghị 2+2) diễn ra tại Hàn Quốc ngày 18/3 vừa qua, Washington đã nhất trí ứng phó tích cực vì sự an toàn và ổn định cuộc sống cho cộng đồng kiều bào Hàn Quốc tại Mỹ.Bộ Ngoại giao cũng cho biết Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và Quốc hội Mỹ, các tổ chức dân sự liên quan, hội người Hàn, để tiếp tục nỗ lực hết sức trong tương lai.