Hàn Quốc công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào 26/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 22/3, Hàn Quốc ghi nhận 415 ca nhiễm COVID-19 mới, 6 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Trong đó, có 396 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 19 ca nhập ngoại.Tính đến 0 giờ ngày 22/3, cơ quan chức năng Hàn Quốc ghi nhận hơn 9.700 trường hợp phản ứng bất thường sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Trong đó, hơn 9.500 trường hợp là các triệu chứng thường gặp sau khi tiêm phòng, như đau cơ bắp, đau đầu, sốt, ớn lạnh.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 22/3, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol cho biết từ ngày 1/4, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho người dân thường, trước tiên là người trên 75 tuổi bằng vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ).Tổng đối tượng tiêm là 3,64 triệu người, địa điểm tiêm là tại 46 trung tâm tiêm chủng khu vực. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Chính phủ sẽ nâng số trung tâm tiêm chủng khu vực lên 257 điểm cho tới cuối tháng sau, đồng thời mở rộng số lượng tổng đài hỗ trợ trước và sau tiêm chủng ở mọi địa phương trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.Bộ trưởng Jeon chỉ ra rằng trong tuần qua, 38% số ca nhiễm mới lây qua tiếp xúc riêng với bệnh nhân, tăng 12% so với một tháng trước. Bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh người dân cần hạn chế tụ tập riêng tư trong đời sống hàng ngày.Cơ quan phòng dịch sẽ công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào thứ Sáu tuần này (26/3), để bắt đầu áp dụng từ tuần tới, cân nhắc tới tình hình lây lan dịch COVID-19.