Chỉ số lòng tin doanh nghiệp xuất khẩu quý II cao nhất 11 năm qua

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát thực hiện với 945 doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 21/3 cho biết, chỉ số lòng tin doanh nghiệp xuất khẩu (EBSI - Export Business Survey Index) quý II/2021 đạt 120,8 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số EBSI vượt mốc 120 điểm, kể từ quý II năm 2010 (128,4 điểm).EBSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp xuất khẩu, nếu trên mức tiêu chuẩn 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan và ngược lại.Xét theo mặt hàng, chỉ số EBSI cao ở một số sản phẩm được kỳ vọng có nhu cầu phục hồi trên toàn cầu như chế phẩm dầu mỏ đạt 148,9 điểm, chíp bán dẫn đạt 139,5 điểm, chế phẩm nhựa và cao su 131,5 điểm. Trong số 15 mặt hàng chủ lực, 14 mặt hàng có chỉ số EBSI vượt mốc 100 điểm, cho thấy đa số các ngành có cái nhìn lạc quan về kỳ vọng phục hồi xuất khẩu.Theo hạng mục, chỉ số EBSI ở hạng mục “tư vấn xuất khẩu” đạt 121,9 điểm, “kinh tế các nước xuất khẩu” 121,3 điểm, “hợp đồng xuất khẩu” 112,6 điểm. Điều này phản ánh các doanh nghiệp kỳ vọng sự phổ cập của tiêm chủng vắc-xin COVID-19 sẽ giúp các nền kinh tế lớn phục hồi, xuất khẩu cải thiện.Mặt khác, các doanh nghiệp dự đoán chỉ số EBSI ở hạng mục “giá hàng hóa xuất khẩu” chỉ đạt 92,1 điểm, ít lạc quan hơn so với quý I do giá nguyên vật liệu tăng nhanh trong thời gian gần đây. “Giá nguyên vật liệu tăng” cũng là yếu tố khiến xuất khẩu gặp khó khăn trong quý II được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất (21%).Đại diện KITA cho biết chỉ số EBSI vượt quá 120 điểm cho thấy tín hiệu tích cực trong phục hồi xuất khẩu. Tuy vẫn còn điểm không chắc chắn do giá nguyên liệu tăng nhưng KITA dự báo xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý II có xu hướng thuận lợi.