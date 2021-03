Tổng thống kêu gọi người dân an tâm tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống vào ngày 22/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xác nhận ông và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) vào ngày 23/3, chuẩn bị cho việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào tháng 6 tới tại Anh.Tổng thống nhấn mạnh tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin AstraZeneca đã được tái khẳng định trên thế giới. Nhiều quốc gia châu Âu đã nối lại việc tiêm chủng bằng vắc-xin của hãng dược này. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã mở rộng tiêm cho người trên 65 tuổi bằng vắc-xin của AstraZeneca. Tổng thống đề nghị người dân an tâm về tính an toàn của vắc-xin, tích cực tham gia tiêm phòng theo thứ tự.Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh việc tiêm chủng đảm bảo cho sự an toàn của chính bản thân mình, giúp hình thành miễn dịch cộng đồng, đảm bảo sự an toàn cho toàn xã hội Hàn Quốc. Tổng thống đề nghị người dân cảnh giác trước những tin tức giả gây kích động tâm lý bất an về vắc-xin.Tổng thống đánh giá công tác chuẩn bị và hệ thống tiêm chủng đã được thực hiện một cách chặt chẽ, có hệ thống, tốc độ tiêm chủng giai đoạn đầu của Hàn Quốc khá nhanh so với các nước khác. Cho tới nay, đã có trên 93% đối tượng đăng ký tiêm mũi một được hoàn tất tiêm phòng, từ cuối tuần trước đã có người được tiêm xong mũi hai.Ngoài ra, công tác cung cầu vắc-xin cũng được đảm bảo thuận lợi. Trong quý II, Chính phủ mở rộng mạnh đối tượng tiêm chủng, đặt mục tiêu tiêm cho 12 triệu người dân trong nửa đầu năm nay. Chính phủ sẽ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và hình thành miễn dịch cộng đồng so với kế hoạch ban đầu, đề nghị sự phối hợp tích cực của người dân.